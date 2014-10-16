رئيس الأركان الأمريكي: لدينا استراتيجية لدحر “داعش” وقد نلجأ لهجوم بري بعملية “العزم التام”

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقود التحالف الدولي لتصفية تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، إطلاق اسم “العزم التام” على العمليات العسكرية التي تشنها قوات التحالف ضد التنظيم المتشدد، المعروف باسم “داعش.”

وقال رئيس الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارتن ديمبسي، في مقابلة مع ” سي ان ان ” أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لديها “استراتيجية للانتصار” على تنظيم داعش، مشيراً إلى أن هناك احتمالات للاستعانة بقوات برية في المعركة ضد عناصر التنظيم، في كل من سوريا والعراق.

وكشف الجنرال الأمريكي، خلال المقابلة عن أن العملية العسكرية، التي بدأت قبل أكثر من شهرين، وتحديداً في الثامن من أغسطس الماضي، بقصف مواقع تنظيم داعش في شمال العراق، أصبح لها اسم الآن، هو “العزم التام.”

وأضاف ديمبسي، ” أننا يجب أن نكون قادرين على أن تكون لدينا مصداقية وإصرار بمرور الوقت، لإنجاز الأهداف المحددة للمهمة ” .

وعن الوضع في العراق، مع توارد أنباء عن اقتراب مسلحي داعش من بغداد، وعما إذا كان يعتقد أن التنظيم المتشدد قد يسيطر على العاصمة العراقية، قال الجنرال ديمبسي: “إنني على ثقة من أننا يمكننا أن نقدم المساعدة للعراقيين، لمنع سقوط بغداد.”

وكانت مصادر عسكرية أمريكية قد أكدت لـ” سي إن إن ” في وقت سابق، أن وزارة الدفاع “البنتاجون” قررت إطلاق اسم على عمليات التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أنها قالت إن واشنطن تحرص على أن يكون الاسم “مقبولاً”، وألا يتسبب بأي مشاكل عند ترجمته إلى لغات أخرى ” .

وتعتبر عملية تسمية العمليات العسكرية “إجراءً بيروقراطياً”، ولكن أهميته تتزايد بحال كانت العملية واسعة النطاق، إذ تسمح بتسهيل الإشارة إلى العملية في الوثائق الرسمية ومناقشات الكونغرس والميزانية، وكذلك في توزيع الميداليات التذكارية على المشاركين بوقت لاحق.