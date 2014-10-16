وزارة الصحة في كوريا الجنوبية تكثف إجراءاتها ضد الإيبولا

ذكرت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها سوف تنفذ تدابير شاملة للحجر الصحي لمنع تفشي فيروس الإيبولا في البلاد، وذلك عندما يصل الآلاف من المندوبين الأجانب إلى البلاد لحضور اجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: “سيخضع المشاركون من الدول المنكوبة بفيروس إيبولا لفحوص طبية مرتين في اليوم، كما سيتم فحص أماكنهم”، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب.

وأضاف: “طلبنا أيضا من المندوبين من الدول المعنية تجنب القيام بأنشطة خارجية عندما يكون ذلك ممكنا في حال عدم وجود فعاليات رسمية”.

وأجرت الوزارة أيضا تدريبات مع حكومة مدينة بوسان في المكان الذي سيقام فيه الاجتماع يوم الخميس، بناء على سيناريو ظهور أعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة لدى أحد المشاركين، بحسب يونهاب.