أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزارة الصحة في كوريا الجنوبية تكثف إجراءاتها ضد الإيبولا

Google+ Print
وزارة الصحة في كوريا الجنوبية تكثف إجراءاتها ضد الإيبولا وزارة الصحة في كوريا الجنوبية تكثف إجراءاتها ضد الإيبولا

ذكرت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها سوف تنفذ تدابير شاملة للحجر الصحي لمنع تفشي فيروس الإيبولا في البلاد، وذلك عندما يصل الآلاف من المندوبين الأجانب إلى البلاد لحضور اجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: “سيخضع المشاركون من الدول المنكوبة بفيروس إيبولا لفحوص طبية مرتين في اليوم، كما سيتم فحص أماكنهم”، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب.

وأضاف: “طلبنا أيضا من المندوبين من الدول المعنية تجنب القيام بأنشطة خارجية عندما يكون ذلك ممكنا في حال عدم وجود فعاليات رسمية”.

وأجرت الوزارة أيضا تدريبات مع حكومة مدينة بوسان في المكان الذي سيقام فيه الاجتماع يوم الخميس، بناء على سيناريو ظهور أعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة لدى أحد المشاركين، بحسب يونهاب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا