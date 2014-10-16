اليوم.. نظر استئناف علاء عبد الفتاح على حكم حبسه لإهانته «الداخلية»

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنح مستأنف المعادي الاستئناف المقدم من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بالحبس شهر وغرامة 200 جنيه، لاتهامه بإهانة الداخلية، أثناء وجوده داخل السجن لقضاء عقوبة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية التظاهر دون إذن، المعروفة إعلاميا بقضية “مجلس الشورى” والمتهم معه فيها 24 متظاهرا آخرين.

جدير بالذكر أن علاء عبد الفتاح اُتهم بسب رجال الشرطة وقوات الأمن المخول بها تأمين معهد أمناء الشرطة أثناء إحدى جلسات محاكمته على ذمه قضية «أحداث الشورى»، فتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة، والتي أحالته لمحكمة الجنح ونظرت هيئة المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها بحبسه شهر فتقدم باستئناف على الحكم.