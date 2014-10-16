أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فريد الديب: القوات المسلحة هنأت «هيكل» بعيد ميلاده وتجاهلتني

Google+ Print
فريد الديب: القوات المسلحة هنأت «هيكل» بعيد ميلاده وتجاهلتني فريد الديب: القوات المسلحة هنأت «هيكل» بعيد ميلاده وتجاهلتني

قال المحامي فريد الديب، إن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة أرسلت تهنئة إلى الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بمناسبة عيد ميلاده ولم تهنئه بعيد ميلاده، مشيرا إلى أن «هيكل» ساعد على تضليل الشعب بآرائه وأفكاره خلال فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف محامي الرئيس السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد»، أن المأخذ الوحيد على الرئيس الراحل محمد أنور السادات أنه واجه الماركسيين بالتيار الإسلامي الذي قتله، مؤكدًا أن السادات هو أعظم رئيس حكم ، لأنه اتخذ قرار الحرب وحرر الوطن.

وأشار «الديب»، إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان ينوي عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2004، ولكن مؤسسات الدولة القوية طالبته للاستمرار في الحكم، مشيرا إلى أنه كان يفضل أن يحكم مبارك مصر لفترتين متتاليتين وبعدها يتنازل عن السلطة.

وتابع: «مبارك لم يختار نائبا له خلال فترة حكمه بسبب ظروف البلاد»، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق حمى مصر من الخونة والمتآمرين، بدليل عدم خوض حروب لمدة 30 سنة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى