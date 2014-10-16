فريد الديب: القوات المسلحة هنأت «هيكل» بعيد ميلاده وتجاهلتني

قال المحامي فريد الديب، إن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة أرسلت تهنئة إلى الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بمناسبة عيد ميلاده ولم تهنئه بعيد ميلاده، مشيرا إلى أن «هيكل» ساعد على تضليل الشعب بآرائه وأفكاره خلال فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف محامي الرئيس السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد»، أن المأخذ الوحيد على الرئيس الراحل محمد أنور السادات أنه واجه الماركسيين بالتيار الإسلامي الذي قتله، مؤكدًا أن السادات هو أعظم رئيس حكم مصر، لأنه اتخذ قرار الحرب وحرر الوطن.

وأشار «الديب»، إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان ينوي عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2004، ولكن مؤسسات الدولة القوية طالبته للاستمرار في الحكم، مشيرا إلى أنه كان يفضل أن يحكم مبارك مصر لفترتين متتاليتين وبعدها يتنازل عن السلطة.

وتابع: «مبارك لم يختار نائبا له خلال فترة حكمه بسبب ظروف البلاد»، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق حمى مصر من الخونة والمتآمرين، بدليل عدم خوض حروب لمدة 30 سنة .