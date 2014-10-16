أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

منسق «الحرب على داعش»: التنظيم أحرز تقدمًا كبيرًا في العراق

Google+ Print
منسق «الحرب على داعش»: التنظيم أحرز تقدمًا كبيرًا في العراق منسق «الحرب على داعش»: التنظيم أحرز تقدمًا كبيرًا في العراق

أقر الجنرال جون آلن، منسق التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، أن التنظيم أحرز تقدمًا كبيرًا في العراق، معتبرًا أن الضربات الجوية ضد التنظيم تتم على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب».

وقال آلن، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية في العاصمة واشنطن، الأربعاء، إن الدول المشاركة في التحالف «اتفقت على أن الجانب العسكري لا يكفي وحده»، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل المئات من مقاتلي داعش.

وأضاف أن الضربات الجوية الأمريكية حول بلدة عين العرب (كوباني) السورية مصممة للتخفيف عن المدافعين، وإتاحة وقت لمحاولة حشد قوات في سوريا لمحاربة مقاتلي داعش.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية