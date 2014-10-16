منسق «الحرب على داعش»: التنظيم أحرز تقدمًا كبيرًا في العراق

أقر الجنرال جون آلن، منسق التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، أن التنظيم أحرز تقدمًا كبيرًا في العراق، معتبرًا أن الضربات الجوية ضد التنظيم تتم على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب».

وقال آلن، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية في العاصمة واشنطن، الأربعاء، إن الدول المشاركة في التحالف «اتفقت على أن الجانب العسكري لا يكفي وحده»، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل المئات من مقاتلي داعش.

وأضاف أن الضربات الجوية الأمريكية حول بلدة عين العرب (كوباني) السورية مصممة للتخفيف عن المدافعين، وإتاحة وقت لمحاولة حشد قوات في سوريا لمحاربة مقاتلي داعش.