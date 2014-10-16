بيكيه يعتذر عن إهانة الحرس المدني في برشلونة

برشلونة، (إفي): اعتذر مدافع فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا جيرارد بيكيه عن إهانة عدد من أفراد الحرس المدني بالعاصمة الكتالونية.

وكانت صحيفة (بانجوارديا) قد كشفت عن وقوع مشاجرة بين بيكيه وعدد من أفراد الحرس المدني ببرشلونة خلال ساعة متأخرة فجر اليوم، وذلك ردا على إسائتهم لمعاملة شقيقه بعدما وضع سيارته في مكان مخصص للحافلات بالقرب من أحد الملاهى الليلية.

وحرر أفراد الأمن بلاغا ضد بيكيه بتهمة "افتقاد الاحترام وعصيان الأوامر"، وذلك أثناء فرضهم غرامة على شقيقه، حيث انتزع اللاعب أوراق المحضر وألقاها على الأرض.

وبحسب الصحيفة فإن بيكيه قال لأفراد الشرطة عبارات مهينة مثل "أنتم تغارون مني لأنني مشهور"، "ستحررون الغرامة ضدي لتحصلون على عمولة، فأنتم لا تملكون المال".

وقال بيكيه أيضا لأفراد الشرطة "هذه المخالفة لا قيمة لها لأنني سأتصل برئيسك وسيقوم بإلغائها"، "سأتحدث مع رؤسائك وسيسقط شعرك من الخوف"، "تظنون أنكم سادة العالم بسبب الزي الذي ترتدونه"، "أنتم عار، عملكم يصيبني بالغثيان".

واضطر بيكيه لتقديم اعتذار عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر) في تغريدة أكد خلالها أن الصحيفة بالغت كثيرا فيما سردته، قائلا: "تم تضخيم الأمر كثيرا، لكن على أي حال أعتذر، لقد أخطأت، هذا لن يتكرر".