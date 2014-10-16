مصر تشارك في اجتماعات «الحرب على داعش»

اجتمع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، الجنرال مارتن ديمبسي، مع كبار مسؤولي الدفاع لواحد وعشرين دولة من أعضاء التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، لبحث مساهمات الدول في الحملة العسكرية الحالية الموجهة ضد التنظيم «الإرهابي».

وشارك في الاجتماع كل من مصر والبحرين والعراق والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وأسبانيا ولبنان والكويت والأردن ونيوزيلندا وقطر وتركيا واستراليا وهولندا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، ستيف وارين، إن «الاجتماع، الذي عقد بقاعدة أندروز الجوية الأمريكية بولاية ميريلاند، يعد فرصة لتقييم التقدم، الذي أحرزه التحالف ومواصلة التنسيق بين الدول الأعضاء، وفقًا لقدرات كل منها».

وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، التقى بالمشاركين في الاجتماع، حيث قال إن «الحملة ضد تنظيم (داعش) مازالت في مراحلها الأولى»، موضحاً أنه «تم تحقيق بعض النجاحات منها وقف تقدم التنظيم في مدينة أربيل، والحفاظ على أرواح العديد من المدنيين من التعرض لمذابح في جبل سنجار، واستعادة سد الموصل وتدمير عدة أهداف تابعة لداعش في العراق وسوريا».