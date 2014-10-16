منسق التحالف الدولي : “داعش” يحرز تقدمًا كبيرًا في العراق

أقر الجنرال جون آلان منسق التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش” أن التنظيم أحرز تقدما كبيرًا في العراق، معتبرًا أن الضربات الجوية ضد التنظيم تتم على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب ” .

وقال آلان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية في العاصمة واشنطن أمس الأربعاء إن الدول المشاركة في التحالف اتفقت على أن الجانب العسكري لا يكفي وحده، مشيرًا إلى وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل المئات من مقاتلي “داعش” .

وأضاف أن الضربات الجوية الأمريكية حول بلدة #عين_العرب (#كوباني) السورية مصممة للتخفيف عن المدافعين وإتاحة وقت لمحاولة حشد قوات في سوريا لمحاربة مقاتلي “داعش”.