نقابة الصناعات الهندسية ترحب بتوجيهات الرئيس لتوفير احتياجات المصانع من الطاقة

أكدت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن توفير احتياجات المصانع من الطاقة المستخدمة هدفها انتعاش العمل وزيادة الإنتاج لتعظيم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستقرار لجميع العاملين وأسرهم.

وطالب خالد الفقى رئيس النقابة وعضو الشركة القابضة المعدنية من الجهات الحكومية ضرورة تفعيل توجيهات الرئيس عن طريق توجيه جزء من الدعم لخفض أسعار الطاقة التى تحتاجها المصانع وتوفير الخامات اللازمة لها عن طريق الاستفادة من الثروات المنجمية.

وأكد الفقى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة أمس الأول بشأن فرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح تمثل خطوة جادة لحماية المنتج المحلى، مطالبا مصانع الحديد بأن تستغل مدة 200 يوما المحددة لفرض الحمية على الواردات من الحديد بنسبة 7.3 % فى القيام بتحديث المصانع وتطوير أداء العاملين بها.

وكشف فى مذكرته لوزيرى الصناعة، والاستثمار أن فرض الرسوم يأتى لإنقاذ نحو 32 مصنعا تبلغ استثماراتها حوالى 21 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 50 ألف عامل بالقطاعين العام، والخاص، مشيرا إلى أن السوق المحلية لاتحتاج إلى استيراد حديد تسليح، وأن المنتج المحلى الذى يصل إلى 500 ألف طن يكفى ولاداعى لاستيراد الحديد وخاصة التركى الذى تصل وارداته إلى 300 ألف طن سنويا.