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رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق:توجيه ضربة عسكرية ضد سد “النهضة” مستحيل

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق:توجيه ضربة عسكرية ضد سد “النهضة” مستحيل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق:توجيه ضربة عسكرية ضد سد “النهضة” مستحيل

اعتبر اللواء محمد علي بلال نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أن توجيه ضربة عسكرية لسد ” النهضة ” الأثيوبي هو أمر مستحيل، ويعتبر تحديا للعالم أجمع . وقال محمد علي بلال ـ في مقابلة خاصة مع قناة ” العربية ” بثت الليلة الماضية، إن ضرب سد ” النهضة ” في اثيوبيا يدخل في مواجهة مع كل الدول التي لها رعايا يعملون في السد ومنها الصين وإسرائيل، لافتا إلى أن مصر ليست في وضع يسمح لها الآن بمواجهة كل هذه الدول. 

وأضاف أن أمريكا عندما قامت بعملية “عاصفة الصحراء” لتحرير الكويت كانت تحت مظلة الأمم المتحدة وليست عملا فرديا منها، مشيرا إلى أن هناك توافقا دوليا حول حق إثيوبيا في إنشاء السد. 

وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق أن أمريكا هي من خطط لبناء هذا السد، وإسرائيل هي من تقوم بدعم هذا السد من الناحية الفنية، معتبرا أن الحل الوحيد يكمن في استعطاف الولايات المتحدة حتى تتدخل لدى إثيوبيا للتخفيف من وطأة تأثير السد على حصة مصر من مياه نهر النيل. 

من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الحليم الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الحل الدبلوماسي هو الأمثل الآن في التعامل مع قضية سد ” النهضة ” التي تعمل إثيوبيا على إنشائه على النيل الأزرق، وأن ضرب السد لن يؤدي الى النتائج المرجوة منه، ولن يفيد بشكل كبير. 

وأضاف عبدالحليم، أن الحل الآخر هو التوجه القانوني إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة للحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه النيل.

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