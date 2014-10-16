دعم فنّي غير مسبوق للمغربية ابتسام في ستار أكاديمي

بدأ بعض الفنانين المغاربة حملة دعم لابتسام تسكت، الطالبة المغربية الوحيدة في الموسم العاشر من البرنامج "ستار أكاديمي"، بعد إعلان اسمها من بين الطلاب الثلاث الذين هم في مرحلة الخطر هذا الأسبوع.

وشارك العديد من الفنانين في الحملة التي انطلقت بعد إعلان أسماء الطلّاب مباشرة، ومن ضمنهم الفنانة المغربية أسماء المنور التي عبّرت عن تشجيعها لابتسام في تغريدة سابقة أرسلتها لها في جلسة السوشيال ميديا. كما شارك في حملة الدعم كل من: سكينة بوخريص، وزينب أسامة، ودنيا باطما، ولمياء الزايدي، وخولة بنعمران، وطاهرة حماميش، و فدوى المالكي، وحاتم عمور، والتونسية ميساء الماجري، ويسرى سعوف، وجيهان الخماس، وسحر الصديقي، وخولة مجاهد، وغيرهم، ودعوا جمهورهم ومتابعيهم إلى التصويت لصالح ابتسام.

واللافت هو مساندة الفنان الشّاب سعد المجرّد والفنانة الكبيرة ليلى غفران وهدى سعد في الحملة. وتُعد هذه المرّة الأولى التي يشارك فيها العديد من الأسماء الفنية لدعم موهبة مغربية في ستار أكاديمي.

وإلى جانب ابتسام، تمّت تسمية المصرية شيرين والسوري اسماعيل ليكونا في مرحلة الخطر.

ومن المتوقع أنّ تُسجّل ابتسام نسبة تصويت عالية في نهاية البرايم نظراً للدعم الجماهيري والفنّي الذي تحظى به.

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