نوال تمزج تراث المغرب بالفلامنكو

انتهت الفنانة نوال العلوي من تحضير أغنية "ديو" مع الفنان وسفير الأغنية التراثية الجبلية عبده الوزاني، وهي من توزيع الفنان حميدو الوجدي.

وتقول نوال لـ"سيدتي نت"، إنّ "الديو" سيُعرض حصرياً على القناة المغربية الرابعة، وكشفت أنّها تحضّر لألبومها الجديد للعام 2014، بعد أنّ حقق ألبومها "يا حبيبي" الذي أصدرته في العام 2013، نجاحاً كبيراً داخل و خارج المغرب.

ويضم الألبوم 11 أغنية من ألحانها، وكلمات الشاعر مراد بحاجين، وموسيقى وتوزيع ديجي موسكوليطوس.

وتجمع نوال في الألبوم بين الغناء الأصيل والمعاصر، وتدمج بين اللغة العربية والتركية واللهجة المغربية، فضلاً عن اللغات العالمية في تحدٍ جديد منها للوصول إلى العالمية.



نوال العلوي الاسماعيلي، هي ابنة مدينة طنجة شمال المغرب، عشقت الموسيقى منذ صغرها، رأت النور في وسط فني منذ دراستها الابتدائية، وهي تصدح بصوت جميل تجمع بين الموسيقى الأندلسية وإيقاع "الفلامنكو"، كما أسست فرقة خاصّة بها تحمل اسمها.

وتضيف نوال أنّ هدفها هو التعريف بفن الفلامنكو باعتباره موروثاً أصيلاً، وتسعى إلى إيصال التراث المغربي إلى العالمية عبر دمجه ومزجه "بالفلامنكو" مع الإقبال على كل إيقاعات العالم.

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