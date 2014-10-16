الشهريّ يتحدّى نفسه على الـMBC بعد "حروف وألوف"

أعلن الإعلامي السعودي محمد الشهري لـ"سيدتي نت" أنه يُجري تحضيرات خاصّة ببرنامجه الجديد، استعداداً لإطلاقه في الموسم الرمضانيّ المقبل على شاشة"MBC".

وأوضح أنّ البرنامج العتيد سيتضمّن مفاجآت عديدة وجديدة، وسيعتمد المسابقات قالباً له، متمنيّاً أن يُحقّق نسبة مشاهدة جماهيريّة، كتلك التي حَظي بها برنامج "حروف وألوف".

الشهري أكّد أنّ التحضيرات للبرنامج تجري على قدم وساق، معرباً عن سعادته بالنّجاح الكبير الذي حققه في رمضان الماضي وفي الأعوام السابقة.

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