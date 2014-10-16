هدية ثمينة من أمل علم الدين لجورج كلوني

يبدو أن النجوم الأثرياء يجدون الهدايا الباهظة وسيلة جيدة للتعبير عن مدى حبهم للشخص الآخر، وخصوصاً الشريك. فبعد أن قام Brad Pitt بتقديم جزيرة لحبيبته النجمة Angelina Jolie، وبعد أن أهدته الأخيرة ساعة بـ 3 ملايين دولار، ها هي اليوم أمل علم الدين تقدم لزوجها George Clooney هدية ثمنها 3800 دولار أمريكي.

بعد مرور أسابيع قليلة على زواجهما في إيطاليا، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن المحامية اللبنانية أمل علم الدين التي أصبحت أمل كلوني رسمياً، منحت زوجها هدية رومنسية وهي عبارة عن مجموعة من كؤوس الشراب.

هذه الكؤوس ليست عادية حسب ما ذكرت إحدى المصادر، بل هي من النوع نفسه الذي إستخدم خلال حفل زفافهما الفخم.

وقالت صحيفة Eonline البريطانية إن سعر الكأس الواحد يبلغ 100 دولار، كما إشترت أمل مجموعة من الفوط التي توضع على المائدة، ويبلغ سعرها 2500 دولار.