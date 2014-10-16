حصرياً: "سيدتي نت" تنفرد ببنود عقد الديو بين ميادة الحناوي وجو رعد

أعلن الفنان جو رعد في بيان صحفي عن استعداده لعقد مؤتمر صحفي مع الفنانة السورية ميادة الحناوي، يعلنا خلاله عن تفاصيل العمل الذي سيجمعهما قريباً، وأكد جو أنه لا يرغب في الوقت الحالي في الكشف عن تفاصيل العمل بانتظار المؤتمر الذي سيعقد في بيروت قريباً.

وكان جو قد سافر إلى دمشق قبل أسبوعين ووقّع العقد مع الحناوي بحضور محاميها، وقد حصلت "سيدتي نت" على بنود العقد الذي ننفرد بنشر بندين منه فقط، احتراماً لسريّة البنود الأخرى المتعلقة بالبنود الجزائية والأمور المالية.

والعمل المنتظر هو عبارة عن حفل مشترك، ستغني خلاله ميادة الحناوي أغان خالدة من أرشيفها، وسيقوم جو بغناء بعض أغانيها بتوزيع جديد.

ومن المقرر أن يبصر العمل النور في أواخر العام الحالي على خشبة مسرح كازينو لبنان، وقد علمنا أن أكثر من محطة لبنانية وعربية تريد شراء حقوق بث الحفل، الذي ينتظره على الأخص محبو الفنانة ميادة الحناوي الغائبة عن الأضواء منذ مدّة طويلة، فضلاً عن هذا الديو الذي يعتبره كثيرون غير متجانس بين ميادة وجو والذي يثير فضول الكثيرين لمشاهدته.

وهذه هي بعض بنود العقد التي حصلت عليها "سيدتي نت":

_يقوم الفريقان بالترويج معاً لهذا الحفل ويقومان بحملة إعلانيّة بهذا الخصوص، بحيث يظهر اسماهما جنباً إلى جنب ودون أفضليّة لأحدهما على الآخر في الإعلان والتّرويج، على أن يعقد مؤتمر صحفي يشارك به الفريقان ويحدّد تاريخه في موعد لاحق.

_توافق الفريقان على إجراء جولة فنيّة معاً لإقامة الحفلات في البلدان العربيّة والأجنبيّة خلال مدّة هذا العقد، وذلك على نفقة الفريق الثاني (جو رعد) أو أي طرف ثالث (راع للحفل أو متعهّد) يختاره الفريق الثاني وذلك بعد موافقة الفريق الأوّل الخطية، ما لم تحل الظروف القاهرة دون ذلك.

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