ضبط 16 ألف طن قمح فاسد بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بـ”سخا”، من ضبط 15 ألف و693 ألف و180 كيلو جراما من القمح الفاسد والمحتوي على سوس، ودود وحشرات حية، بأحد شون بنك التنمية بمدينة “فوّة” بكفر الشيخ، قبل قيام أمين الشونة “ر. أ. م” بتوريدها لأحد المطاحن بالمحافظة لطحنها دقيق مدعم للمواطنين.

كانت لجنة فنية أعدت تقريرًا عن حالة القمح وقدمته لكبير المفتشين عاطف نصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أمين الشونة، وبالفحص لسجل حركة الصوامع تبين أن المتهم قام بالاستيلاء على 4 آلاف طن قمح حسب آخر رصيد بسجل الحركة يوم 18أغسطس 2014 .

وبفحص سجل التفتيش تبين إهمال وتورط مديرية التموين والعاملين بها وكذلك المشرفين على قطاع الصيانة وإدارة تموين فوّة، كما تبين أن آخر إشراف لهم على الصوامع كان بتاريخ 11أغسطس 2014 ما أدى لانتشار السوس الأحمر والأسود بـ10صوامع، كما تم ضبط العبوات الفارغة التي تم تبخير الأقماح بها، وتبين أنها منتهية الصلاحية.

تم تحريز السجلات وفوارغ الأقماح، والتحفظ عليها كما تم التحفظ علي الأقماح الفاسدة، وعرض المتهم علي النيابة العامة بفوّة، وتحرر له المحضر رقم 9239جنح فوّة لسنة 2014 .

> وكان تموين كفر الشيخ ضبط الأسبوع الحالي 280 طن قمح فاسد بأحد الشون المعدّة لتخزين القمح.