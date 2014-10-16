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اعتداء على منزل مسؤول الأمن بسفارة خادم الحرمين بجاكرتا

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اعتداء على منزل مسؤول الأمن بسفارة خادم الحرمين بجاكرتا اعتداء على منزل مسؤول الأمن بسفارة خادم الحرمين بجاكرتا

جدة - و.ا.س

    صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن منزل رئيس مجموعة الأمن بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا تعرض لحادث إطلاق نار يوم الأحد 18/12/1435ه من قبل مجهول، نتج عنه إصابة أحد العاملين من الجنسية الإندونيسية، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد باشرت السلطات الإندونيسية تحقيقها في الحادث ومازالت جارية.

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