اعتداء على منزل مسؤول الأمن بسفارة خادم الحرمين بجاكرتا

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن منزل رئيس مجموعة الأمن بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا تعرض لحادث إطلاق نار يوم الأحد 18/12/1435ه من قبل مجهول، نتج عنه إصابة أحد العاملين من الجنسية الإندونيسية، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد باشرت السلطات الإندونيسية تحقيقها في الحادث ومازالت جارية.
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