دول «الخليجي» تدرس إنشاء قوة بحرية مشتركة

الدوحة - كونا

كشف اللواء أحمد الملا مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي أمس عن سعي دول مجلس التعاون الخليجي لاعتماد وإشهار قوة بحرية خليجية مشتركة لحماية الأمن البحري الخليجي. وقال الملا في تصريح ل(كونا) خلال مشاركته في مؤتمر قطر للأمن البحري (مراقبة السواحل والحدود) إن القيادات البحرية والعسكرية الخليجية تعمل على اقرار منظومة الأمن البحري للقوة الخليجية المشتركة واشهار القيادة ووضع النظم الخاصة لمرتكزاتها الاستراتيجية والعملياتية الخاصة. واوضح ان القوة البحرية الخليجية التي قد يعلن عنها خلال الاشهر المقبلة تحت مسمى (مجموعة الامن البحري 81) ستنشأ بما يتماشى مع تكوين قوة درع الجزيرة ولكن باتجاه بحري.