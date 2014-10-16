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بالفيديو.. الديب يكشف: طنطاوي زار مبارك في المستشفى و«غيره مابعتلوش ورد»

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بالفيديو.. الديب يكشف: طنطاوي زار مبارك في المستشفى و«غيره مابعتلوش ورد» بالفيديو.. الديب يكشف: طنطاوي زار مبارك في المستشفى و«غيره مابعتلوش ورد»

كشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، أن المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، زار مبارك في المستشفى العسكري، منذ شهرين، لافتًا إلى أت الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، لم يكن معه.

وشكر الديب، في مقابلة تليفزيونية على قناة «صدى البلد» مع أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، طنطاوي على زيارة مبارك.

وتحدث الديب عن طنطاوي: «له الفضل والشكر وأنا أحييه، زاره مؤخرًا وكتر خيره»، مرجعًا سبب الزيارة، بقوله: «كان رئيسًا لمصر وباتالي كان رئيسًا له وكان قائدًا كبيرًا من قواد الجيش، وكان قائدًا للقوات الجوية، وزاره باعتباره رجل مريض، وغيره مابعتلوش بوكيه ورد»، واصفًا الزيارة بـ«مفاجئة ودون سابق إنذار».

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