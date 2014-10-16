النيابة تأمر بحبس عامل 4 أيام بتهمة تعذيب ابنته حتى الموت بسوهاج

أمرت نيابة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، مساء الأربعاء، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتعذيب ابنته والتسبب في وفاتها بسبب خلافاته العائلية مع والدتها وإنفصاله عنها، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد انتداب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وباشرت التحقيقات بإشراف المستشار محمد رمضان، المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا بوفاة طفلة داخل مسكنها بقرية الخيام بمركز دار السلام، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، فانتقل العميدان حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، وخالد فرغل، رئيس فرع الأمن العام.

وتبين للعميد محمد توفيق، رئيس مباحث المديرية، أن الطفلة تدعى داليا حامد أحمد، 4 سنوات، وتقيم بمسكن والدها وبمناظرتها تبين وجود إصابات بها، عبارة عن كدمات بالوجه وإصابات متفرقة بالمقعدة والصدر، يرجح أن تكون حروق دائرية، وآثار عقر آدمي بالذراع الأيسر، وخروج سائل أبيض من الفم، واتهم شخصان من المقيمين بالقرية والد المجنى عليها بتعذيبها والتسبب في وفاتها، بسبب خلافات عائلية وانفصاله عن والدتها منذ فترة، وقد تم نقل الجثة لمستشفى دار السلام المركزي وضبط المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه.