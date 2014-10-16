«الغنوشي»: حكمة النهضة أنقذت تونس من «إعصار» الربيع العربي

قال راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة، الأربعاء، إن حكومة النهضة وشركائها في الحكم «أنقذت» البلاد السنة الماضية من الإعصار الذي ضرب الربيع العربي كله، باستثناء تونس، التي بقيت «شمعتها مضيئة»، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبي لحركة النهضة، جرى في إحدى الساحات العامة بمدينة بنزرت، بمناسبة الاحتفالات بعيد «الجلاء»، حضره مئات أنصار الحركة.

ويحتفل التونسيون بعيد الجلاء في الـ15 من شهر أكتوبر من كل سنة لإحياء ذكرى آخر معركة بين القوات التونسية والفرنسية في ببنزرت 1961، وخروج آخر جندي فرنسي من تراب البلاد التونسية.

وأوضح «الغنوشي» أنه «كان هناك خطر حقيقي على الانتقال الديمقراطي في تونس، العام الماضي، لأن هناك أشخاصًا كانوا مستعدين لجر البلاد إلى الهاوية».

ومضى «الغنوشي» قائلًا: «على الرغم من قوة الشارع التي كانت إلى صفنا، إضافة إلى وحدة وقوة حركتنا، إلا أن تونس كانت أحب لنا من الحكم ومن النهضة نفسها».

واعتبر الغنوشي أن النهضة، وبعكس ما قيل عنها، «برهنت أنها لا تقل ديمقراطية عن غيرها إن لم تكن أحسن من غيرها ديمقراطية».

وتابع رئيس حركة النهضة: «عندما أتيح لنا الاختيار بين تونس والنهضة، اخترنا تونس، وعندما كان الاختيار أيضا بين النهضة والديمقراطية، اخترنا الديمقراطية».

ولفت «الغنوشي» إلى أن حركة النهضة «غادرت الحكم، لكنها في المقابل احتلت مكانًا أفضل في قلب الشعب».