الأردن يدعو الأمم المتحدة لوقف انتهاكات إسرائيلية بحق الأقصى فورًا

دعا الأردن، مساء الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المختلفة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ضمن الأطر والمواثيق الدولية، والتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وإجراءات التصعيد الأخيرة بحق المسجد الأقصى المبارك على الفور.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، ناصر جودة، مساء الأربعاء، مع أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، وجه خلاله رسالة شديدة اللهجة حول هذه الانتهاكات المتمثلة في إدخال الشرطة إلى باحة الأقصى والحرم القدسي الشريف، وإغلاق المداخل ومنع المصلين دون سن الخمسين من الدخول إلى المسجد للصلاة، والاعتداء على عدد منهم بما فيهم حراسه، وترهيب موظفي الأوقاف الأردنيين والسماح للمتطرفين اليهود بانتهاك حرمته.

ونقل بيان صادر عن الخارجية الأردنية عن جودة القول إن «مثل هذه الاعتداءات الصارخة والعدوانية من شأنها أن تجر المنطقة إلى صراع ديني يقوض فرص تحقيق السلام، ويغذي جذور التطرف والإرهاب والعنف في منطقة الشرق الأوسط والعالم».