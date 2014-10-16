أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصر تشارك في اجتماعات مسئولي الدفاع لدول التحالف الدولي ضد داعش في امريكا

Google+ Print
مصر تشارك في اجتماعات مسئولي الدفاع لدول التحالف الدولي ضد داعش في امريكا مصر تشارك في اجتماعات مسئولي الدفاع لدول التحالف الدولي ضد داعش في امريكا

اجتمع رئيس هيئة الاكان المشتركة الامريكي الجنرال مارتن ديمبسي مع كبار مسئولي الدفاع لواحد وعشرين دولة من اعضاء التحالف الدولي لمواجهة داعش وذلك لبحث مساهمات الدول في الحملة العسكرية الحالية الموجهة ضد التنظيم الارهابي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ستيف وارين ان الاجتماع الذي عقد بقاعدة اندروز الجوية الامريكية بولاية ماريلاند يعد فرصة لتقييم التقدم الذي احرزه التحالف ومواصلة التنسيق بين الدول الاعضاء وفقا لقدرات كل منها.

شارك في الاجتماع كل من والبحرين والعراق والمملكة العربية ودولة الامارات وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وكندا والدنمارك والمانيا واسبانيا ولبنان والكويت والاردن ونيوزلندا وقطر وتركيا واستراليا وهولندا .

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد التقى بالمشاركين في الاجتماع حيث اكد أن الحملة ضد تنظيم “داعش” مازالت في مراحلها الأولى، موضحاً أنه تم تحقيق بعض النجاحات منها وقف تقدم التنظيم في مدينة أربيل، والحفاظ على أرواح العديد من المدنيين من التعرض لمذابح في جبل سنجار وإستعادة سد الموصل وتدمير عدة أهداف تابعة لداعش في العراق وسوريا.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى