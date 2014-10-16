مصر تشارك في اجتماعات مسئولي الدفاع لدول التحالف الدولي ضد داعش في امريكا

اجتمع رئيس هيئة الاكان المشتركة الامريكي الجنرال مارتن ديمبسي مع كبار مسئولي الدفاع لواحد وعشرين دولة من اعضاء التحالف الدولي لمواجهة داعش وذلك لبحث مساهمات الدول في الحملة العسكرية الحالية الموجهة ضد التنظيم الارهابي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ستيف وارين ان الاجتماع الذي عقد بقاعدة اندروز الجوية الامريكية بولاية ماريلاند يعد فرصة لتقييم التقدم الذي احرزه التحالف ومواصلة التنسيق بين الدول الاعضاء وفقا لقدرات كل منها.

شارك في الاجتماع كل من مصر والبحرين والعراق والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وكندا والدنمارك والمانيا واسبانيا ولبنان والكويت والاردن ونيوزلندا وقطر وتركيا واستراليا وهولندا .

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد التقى بالمشاركين في الاجتماع حيث اكد أن الحملة ضد تنظيم “داعش” مازالت في مراحلها الأولى، موضحاً أنه تم تحقيق بعض النجاحات منها وقف تقدم التنظيم في مدينة أربيل، والحفاظ على أرواح العديد من المدنيين من التعرض لمذابح في جبل سنجار وإستعادة سد الموصل وتدمير عدة أهداف تابعة لداعش في العراق وسوريا.

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