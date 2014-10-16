متعب بن عبدالله يكرم أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني

كرم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بوزارة الحرس الوطني امس الأربعاء الرقيب اول فلاح غالب السبيعي أحد منسوبي وحدة الدوريات الأمنية بوزارة الحرس الوطني نظير قيامه بعمل بطولي بإنقاذه عائلة سعودية حاصرتها النيران في احدى الشقق المفروشة بمدينة خميس مشيط الأسبوع الماضي.

وقد أثنى سموه على تضحيته وتفانيه في إنقاذ هذه الأسرة مناشدا الجميع بأن يكونوا فاعلين في مجتمعهم وأداء رسالتهم بكل اخلاص وأمانة وفي جميع الظروف والأحوال.

من جانبه عبر الرقيب اول فلاح غالب السبيعي عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني على هذا التكريم، مؤكدًا أن التضحية والفداء صفة عرفت عن جميع رجال الأمن في هذا البلد وهي نابعة من إيمانهم بالله وحبهم لهذا الوطن قيادة وشعباً.

حضر التكريم معالي نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض.