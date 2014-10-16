الونين عقيداً بشرطة القصيم

بريدة - ملفي الحربي

قلّد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدرالطالب مدير شعبة تقنية المعلومات بالمديرية حمد بن محمد الونين رتبته الجديدة (عقيد) والتي صدر الأمرالكريم بترقيته إليها مهنئا إياه ومتمنياً له التوفيق. العقيد الونين عبر عن شكره للقيادة المباركة سائلاً الله العون والتوفيق معتبراً الترقية حافزاً لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن.