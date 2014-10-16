أمير الباحة يزور عدداً من المرضى والجندي الشمراني المصاب

قام صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة امس الاربعاء بزيارة لمستشفى الملك فهد بالباحة أطمأن خلالها على صحة الجندي أول محمد بن صامل الشمراني الذي تعرض لحادث دهس قبل عدة أيام في نقطة تفتيش بمحافظة العقيق إثر وقوع حادث بالقرب من النقطة. واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح من المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور غرم الله سدران والطبيب المعالج عن حالة الجندي الشمراني وما وصلت إليه مراحل علاجه، موجهاً سموه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض حتى يتماثل للشفاء بإذن الله ويعود لخدمة دينه ومليكه ووطنه

من جهة أخرى زار سمو أمير منطقة الباحة مدير مستشفى النقاهة والعلاج الطبيعي بالباحة عبدالله عبدالرحمن الغامدي الذي يرقد بالمستشفى حالياً كما زار سموه عدداً من المرضى المنومين حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

رافق سموه خلال الزيارة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء مسفر بن سفير الخثعمي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة حسين الراوي الرويلي.