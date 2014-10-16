وزارة العدل تستعرض خدماتها الإلكترونية في جايتكس

الرياض - اسامة الجمعان

تشارك وزارة العدل في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2014» في دورته الرابعة والثلاثين الذي يقام بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات. وأوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء رئيس وفد الوزارة المشاركة في المعرض المهندس ماجد بن عبدالعزيز العدوان أن مشاركة وزارة العدل في معرض دولي بحجم معرض جيتكس 2014م يعد فرصة ثمينة للتعرف على جديد التقنية الحديثة لآلاف الشركات العملاقة من مختلف دول العالم، والتي تحرص على التواجد بشكل سنوي في المعرض لما يوفره لها من مناخ مناسب لعرض منتجاتها وخلاصة تجاربها في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، وبالتالي ستتاح الفرصة للتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال، وفي المقابل ستتاح الفرصة للوزارة الترويج للخدمات التي تقدمها، حيث ستحظى بتعريف الزوار بالخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. وأوضح العدوان، ان زوار جناح الوزارة المشارك للمرة الأولى في معرض جيتكس 14 سيتعرفون عن كثب على الخدمات الالكترونية للمحاكم، والتي تشمل تطوير النظام الإلكتروني للمحاكم وتقييد جميع الدعاوى المقدمة للمحاكم إلكترونياً وإصدار القرارات والأحكام آلياً مع تنفيذ النظام الإلكتروني لدوائر الحجز والتنفيذ لعملية الحجز والتنفيذ على العقارات والأموال والمنع من السفر للمدعى عليه وخدمة التقاضي عن بعد لجلسات المحاكمات والانهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة والتي تمكن القاضي من الترافع في كافة أنواع التقاضي عبر الدوائر التلفزيونية سواء كان في القضايا الجنائية أو الحقوقية أو في الانهاءات الثبوتية، بهدف سرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات والحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم، مع خدمة الاستخلاف عن بُعد لإنابة الدائرة القضائية لدائرة قضائية أخرى للقيام بإجراء معين من إجراءات القضية، مع تمكين الدوائر الوصول إلى الشهادة أو الجواب عن الدعوى عن طريق الاتصال المرئي بواسطة الدائرة التلفزيونية المغلقة. وتستعرض وزارة العدل في جناحها في المعرض الذي يعد الملتقى التقني السنوي الأهمّ والأضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، العديد من الخدمات الالكترونية المقدمة من وزارة العدل للمستفيدين، وهي المؤشرات وتتضمن المؤشرات العامة موزعة على ثلاثة أنواع رئيسية وهي: مؤشر المحاكم، ومؤشر القضايا، ومؤشر المناطق، اضافة للمؤشرات الخاصة، والمؤشرات العقارية. كما يحتوي النجاح على خدمة الاستعلامات: وهي الاستعلام عن صحة الوكالة، والاستعلام عن موعد قضية، الاستعلام عن «المحكمون، والمحامون المعتمدون، مأذوني الأنكحة، الاستعلام عن معاملة، خدمة صحيفة الدعوى، خدمة طلب التنفيذ، خدمة نشر بيانات التنفيذ، خدمة برنامج المواريث، خدمة الرسائل القصيرة، خدمة تسجيل الوكالات، خدمة تسجيل صك قديم، خدمة مواقع التواصل الاجتماعي، خدمة النماذج القضائية الانهائية. كما تستعرض الوزارة في مشاركتها الخدمات الالكترونية المقدمة في الدوائر الشرعية وتشمل، خدمة التحقق من البصمة، خدمة التقاضي عن بعد، خدمة الاستخلاف عن بعد، خدمة الترجمة الفورية عن بعد، تطبيق أجهزة الهواتف الذكية، اجتماعات الفيديو الشبكية.