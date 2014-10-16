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اليحيى يقلد المالك رتبته الجديدة

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اليحيى يقلد المالك رتبته الجديدة اليحيى يقلد المالك رتبته الجديدة
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مدير عام الجوازات يقلد المالك رتبة عقيد

كتب - فهد اللويحق

    قلد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى المقدم د. ماجد بن منصور المالك من منسوبي إدارة تقنية المعلومات رتبة عقيد بحضور المساعد لشؤون العمليات اللواء سعد بن عبدالعزيز العسكر ومدير إدارة تقنية المعلومات العقيد خالد بن حمد الصيخا، وتمنى اللواء اليحيى للعقيد المالك التوفيق وأن تكون هذه الترقية خير عون له لبذل المزيد من الجهد والإخلاص في مجال العمل.

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