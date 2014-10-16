أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إخلاء 200 طالب وطالبة من الجالية المصرية من موقع مخالف بالدمام

Google+ Print
إخلاء 200 طالب وطالبة من الجالية المصرية من موقع مخالف بالدمام إخلاء 200 طالب وطالبة من الجالية المصرية من موقع مخالف بالدمام

    اخلت 4 جهات حكومية أمس 200 طالب وطالبة من الجالية المصرية موقع تقوية للمنهج المصري غير مرخص بحي الجلوية بالدمام، وسلمت اللجنة جميع الطلاب والطالبات لذويهم وابلاغهم بالبحث عن مدرسة نظامية بهدف المحافظة على سلامتهم.

والموقع افتتح قبل شهر في عمارة مستأجرة لا تنطبق عليه السلامة وغير مطابقة لاشترطات البلدية وخال من مخارج الطوارئ اللازمة كما وجد بالمجمع 20 معلمة من الجنسية المصرية.

واوضح الناطق الإعلامي لادارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية خالد الحماد أن ماتم إغلاقه في الحقيقة عبارة عن مجاميع تقوية لإحدي الجاليات غير مرخصة، وذلك بعد وقوف اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية من ضمنها التعليم علي ذلك، واتخاذ الإجراء اللازم في مثل هذه الحالة.

يذكر ان الجهات الحكومية المشاركة في اغلاق واخلاء طلاب وطالبات الموقع هي الامارة والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وادارة التربية والتعليم بالشرقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية