إخلاء 200 طالب وطالبة من الجالية المصرية من موقع مخالف بالدمام

اخلت 4 جهات حكومية أمس 200 طالب وطالبة من الجالية المصرية موقع تقوية للمنهج المصري غير مرخص بحي الجلوية بالدمام، وسلمت اللجنة جميع الطلاب والطالبات لذويهم وابلاغهم بالبحث عن مدرسة نظامية بهدف المحافظة على سلامتهم.

والموقع افتتح قبل شهر في عمارة مستأجرة لا تنطبق عليه السلامة وغير مطابقة لاشترطات البلدية وخال من مخارج الطوارئ اللازمة كما وجد بالمجمع 20 معلمة من الجنسية المصرية.

واوضح الناطق الإعلامي لادارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية خالد الحماد أن ماتم إغلاقه في الحقيقة عبارة عن مجاميع تقوية لإحدي الجاليات غير مرخصة، وذلك بعد وقوف اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية من ضمنها التعليم علي ذلك، واتخاذ الإجراء اللازم في مثل هذه الحالة.

يذكر ان الجهات الحكومية المشاركة في اغلاق واخلاء طلاب وطالبات الموقع هي الامارة والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وادارة التربية والتعليم بالشرقية.