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58 قتلى و13 مصابًا إثر انفجار سيارة ملغومة بمقديشيو

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58 قتلى و13 مصابًا إثر انفجار سيارة ملغومة بمقديشيو 58 قتلى و13 مصابًا إثر انفجار سيارة ملغومة بمقديشيو

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو مساء أمس الأربعاء.

ونقلت “سي إن إن” الأمريكية عن عثمان عبدي المسئول بشرطة مقديشو قوله إن انفجارا وقع خارج أحد المطاعم عادة ما يقصده موظفون مدنيون وصحفيون في العاصمة الصومالية نجم عن سيارة ملغومة.

وأشار المسؤول الصومالي إلى وجود ما وصفها بـ”بركة من الدماء” أمام مطعم “بانوراما” القريب من المسرح الوطني نتيجة الانفجار الهائل الذي أمكن سماع دويه في مختلف أنحاء مقديشو، وخلف سحابة كثيفة من الدخان في سماء المدينة.

أ ش أ

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