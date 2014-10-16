وزير التعليم العالي : نتعاون مع الداخلية لإحكام السيطرة على الجامعات التى تشهد أعمال عنف

قال الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إحكام السيطرة الأمنية على عدد من الجامعات التى تشهد بعض أعمال العنف.

وأكد د. عبد الخالق ـ في اتصال هاتفي مع قناة “التحرير” الفضائية الليلة، أن ما يحدث في الجامعات المصرية لم يحدث في أي دولة في العالم وأنه بعيد عن الديمقراطية والحرية الحقيقية التي يطالب بها أولياء الأمور، مشيرا إلى أن أمن جامعة أسيوط ضبط أحد الطلاب بحوزته ديناميت وعدد من زجاجات المولوتوف.

وأشار إلى أنه تم ضبط 6 طلاب آخرين بحوزتهم أسلحة بيضاء وسيوف وسنج وتم تسليمهم للجهات الأمنية، لافتا إلى أنه سيتم فصل هؤلاء الطلبة، بالإضافة إلى الشق الجنائي الذى سوف يعاقبون عليه لما ارتكبوه.

ودعا وزير التعليم العالى أولياء الأمور لحث أبنائهم على الدراسة فقط ، متعهدا بفصل أي طالب سيثبت تورطه في حمل الأسلحة البيضاء، فيما أعضاء هيئة التدريس من محاولة الانخراط بالمشاركة في أي مسيرات أو مظاهرات مؤيدة للجماعة الإرهابية.

ورحب د عبد الخالق بوجود الحرس الجامعي بشرط وجود حكم قضائي بعودته، مؤكدا أن القضاء الإداري هو صاحب القرار بعودة الأمن الجامعي.

أ ش أ