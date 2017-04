عطر شانيل رقم 5 - CHANEL N°5 "هذا الذي أريد"!

تطلق شانيل CHANEL اليوم فيلمها الإعلاني بعنوان "هذا الذي أريد" "The One That I Want"، إحتفاءً بالعطر الأسطوري الشهير شانيل الرقم 5- CHANEL N°5. والفيلم من إنتاج وتصوّر وإخراج الكاتب والمخرج باز لورمان Baz Luhrmann (المشهور لأعماله: مولان روج Moulin Rouge، وغاتسبي العظيم The Great Gatsby)، والإنتاج من تصميم الفائزة بجائزة الأوسكار كاثرين مارتن، مع الظهور المميّز لعارضة الأزياء العالميّة جيزيل بوندشين Gisele Bundchen.

وتعدّ بوندشين، شأنها شأن النساء اللواتي مثّلن عطر الرقم (5) N°5 قبلها- كمارلين مونرو، وكاثرين دونوف، وكارول بوكيه، ونيكول كيدمان- من أهم الرموز في عصرها، فهي عارضة أزياء وممثّلة، وأمّ، ومحسنة اجتماعية، وسيّدة أعمال، وأكثر النساء ديناميكيّة في هذا العصر.

حين اشترك لورمان في إخراج حملة الرقم 5- N°5 من بطولة الممثلة نيكول كيدمان في العام 2004، انضمّ إلى مجموعة من المخرجين المرموقين والعظماء، مثل ريدلي سكوت، و لوك بيسون، وجان بيير جونيه الذين اختارتهم شانيل CHANEL ليساهموا في إخراج أسطورة الرقم 5.

وفي هذا الفصل الجديد تُسرَد قصّة العطر رقم 5 بطريقة تتجاوز العطر نفسه. فقبل 10 سنوات كان الرّقم 5 عطر امرأة تقرر أن تتحرر من كل القيود لتعود بعد ذلك إلى أرض الواقع وتنبذ رغبتها. وأما اليوم، ومن خلال عيون لورمان، فإننا نرى المرأة التي تختار الرقم 5 تقرر الاستماع إلى قلبها. إنها امرأة تعرف تماماً ماذا تريد، وهي حرّة في القيام بخياراتها الخاصة والاستماع إلى رغباتها.

ويحكي الفيلم قصة المرأة العصرية التي تكافح لإيجاد وقت لكلّ شيء: لنفسها ولأسرتها، والوظيفة، والحب. ويقول لورمان أن "المرأة بنظر شانيل CHANEL يمكنها أن تكون مع ذاتها على الشاطئ، أو مع طفلها، وأن يكون لها تطلّعاتها ومهنتها الناجحة، وأن تحظى في الوقت نفسه بعلاقة عاطفيّة حقيقيّة مفعمة بالرومانسيّة"، ويضيف أن " المرأة مع شانيل CHANEL تختار الحب في نهاية المطاف".

وينعكس الرابط القوي الذي يجمع لورمان بعالم الموسيقى، والذي يظهر بوضوح في أفلامه الروائيّة، في اختياره للأغنية الخاصة بـ"لو فانغ" "أنت التي أريد" “You’re the One that I Want”. فمع عدم وجود كلمات أو حوار في الفيلم، لا يمكن اعتبار الموسيقى مجرّد عنصر مرافق خلفيّ للفيلم، بل هي عموده الفقري.

ابتُكر عطر شانيل الرقم5- CHANEL NO.5، وهو أكثر العطور شهرة في العالم، في العام 1921 حين طلبت كوكو شانيل Coco Chanel من صانع العطور العظيم إرنست بو Ernest Beaux أن يبتكر لها عطراً يعكس رؤيتها للأنوثة العصريّة. وكانت مادوموازيل شانيل Mademoiselle Chanel تتفاءل بالرقم 5 كما أنها اختارت خامس نسخة من بين العينات التجريبيّة التي عرضها عليها. وهكذا ولدت الأسطورة وهي تحمل اسم شانيل الرقم5- CHANEL NO.5.

#theonethatiwant - "هذا الذي أريد"

تابعي أيضاً:

أسرار اختيار العطور

أغلى 5 عطور في العالم

اختاري عطرك حسب نوع بشرتك!