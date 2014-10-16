النعيمي يشيد بجهد سيف بن زايد في متابعة تطوير الخدمات

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتوجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المستمرة لتطوير هذه الخدمات والقطاع الأمني والإسعافي، مطالباً سموه بالاستفادة من الكوادر الوطنية وتدريبهم على الإسعافات لخدمة هذا الوطن.

جاء ذلك خلال تدشين سموه أمس في الديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حافلة الإسعاف الوطني المخصصة للتعامل مع الإصابات والحوادث، والمتعددة الأغراض، التي يمكنها التعامل مع 17 إصابة في وقت واحد، وتعتبر إضافة جديدة لشركة خدمات الإسعاف الوطني، الذي اطلق في 21 فبراير الماضي.

أحدث المعدات

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان والحضور من اللواء الدكتور احمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية ومدير عام الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية إلى شرح واف حول استخدامات الباص، الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات الإسعافية لمعالجة المصابين في موقع الحوادث الكبيرة.

واطلع سموه أيضا على تقرير الأداء لهذا المشروع في عجمان للأشهر الستة الأولى من اطلاق الخدمة والمشروع، حيث استعرض اللواء الدكتور الريسي مؤشرات الأداء الرئيسية وعدد الحالات الإسعافية التي تم التعامل معها في هذه الفترة، وقدم معلومات وافية عن مشروع الإسعاف الوطني واهدافه والخطة الاستراتيجية المستقبلية، التي سيتم تطبيقها في كافة الإمارات، وتشمل تزويد وتطوير المشروع ودعمه بسيارات اضافية، وتفعيل جناح الجو «الإسعاف الطائر» بطائرة أخرى.

إشادة

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء، الذي جمعه مع اللواء الدكتور احمد ناصر الريسي، بمدى التطور الحاصل في خدمة الإسعاف الوطني واهميتها للمواطنين والمقيمين، وعبر سموه عن ارتياحه لمستوى الخدمات المقدمة والأجهزة المتوفرة في سيارات الإسعاف، للوصول الى موقع الحادث بأسرع وقت ممكن.

وطالب سموه بزيادة عدد السيارات، وتقديم خدمة نوعية مميزة حسب المواصفات العالمية.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، والعميد علي علوان قائد عام شرطة عجمان، والعميد صالح سعيد المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، والمقدم محمد ابراهيم محمد العامري رئيس مجلس ادارة شركة الإسعاف الوطني، والنقيب احمد الهاجري نائب الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وعدد من المسؤولين في قطاع الدفاع المدني والإسعاف الوطني.

ويذكر أن الإسعاف الوطني تأسس في سبتمبر عام 2010، بمبادرة من وزارة الداخلية، وذلك في اطار رؤية القيادة الرشيدة بتفعيل نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في شتى المجالات، لما اثبته هذا النموذج من قدرة على ادخال حيوية جديدة على المؤسسات الحكومية.

حاكم عجمان يستقبل قنصل الكويت

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري أمس ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت، الذي قدم للسلام على سموه.

ورافق القنصل العام الكويتي انس معرفي نائب القنصل العام وسالم الجيران السكرتير الثاني في القنصلية. ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، والعمل على تعزيز أواصر الأخوة بين شعبي البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط دولتي الإمارات والكويت، وسبل تعزيزها في المجالات كافة. ومن جانبه أعرب القنصل الكويتي عن تمنياته بدوام الصحة والسعادة لصاحب السمو حاكم عجمان ولدولة الإمارات، واستمرار التقدم والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان بتخريج دفعة جديدة من جامعة عجمان تحت شعار «شكرا خليفة»، مشيدا بالرعاية الكريمة لسموه للطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات في عجمان، واهتمام الجامعة بهم وتوفير كل الاحتياجات لتسهيل مهمة اقامتهم ودراستهم.

وأكد أن دولة الإمارات تبوأت خلال فترة وجيزة مكانة مرموقة على خارطة الدول المتقدمة.

وحضر اللقاء حمد راشد النعيمي مدير ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.