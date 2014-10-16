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بحث تنفيذ مكرمة سلطان القاسمي في الذيد

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بحث تنفيذ مكرمة سلطان القاسمي في الذيد بحث تنفيذ مكرمة سلطان القاسمي في الذيد

استقبل محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد المهندس أحمد سيف بن نهيلة مدير دائرة التخطيط والمساحة – فرع الذيد، وذلك لبحث الاستعدادات الجارية لتنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي جاءت خلال زيارة سموه لمدينة الذيد مؤخراً.

 نحو إقامة عدد من المشاريع التطويرية الحيوية التي ستخدم مدينة الذيد خلال السنوات القليلة المقبلة، والتي تنوعت بين مشروعات طرق وإسكان ومشاريع سياحية وأخرى تختص بالمنظومة التعليمية التي تتميز بها إمارة الشارقة.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر المجلس البلدي بمدينة الذيد كل من خليفة سيف الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي، وأعضاء المجلس محمد عبيد مطر الطنيجي، ومسعود محمد الطنيجي، وخليفة بن نومة الكتبي، وعلي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد، وراشد سالم النداس أمين سر المجلس البلدي.

وأعرب محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد عن امتنانه للمبادرة الكريمة مؤكداً أن مكارم سموه لا تعد ولا تحصى وتؤكد حرصه على راحة المواطنين.

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