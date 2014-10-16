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الإمارات تطلق منطاد أمير الكويت

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الإمارات تطلق منطاد أمير الكويت الإمارات تطلق منطاد أمير الكويت

يطلق منطاد الإمارات قريباً جولته العالمية الثانية لمنطاد أمير الكويت تقديراً لجهود سموه الإنسانية العالمية التي تصب في خدمة الإنسانية.

ويأتي إطلاق منطاد أمير الكويت في إطار الحرص الكبير الذي يبذله أبناء الإمارات خلال مسيرتهم المهنية والرياضية العالمية لتجسيد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وأكد الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات أهمية العمل الكبير الذي جاء نتاج الاهتمام المستمر لغرس القيادة الحكيمة روح الهوية الخليجية في نفوس أبنائها شباب الإمارات.

وتأتي الجولة العالمية لمنطاد أمير الكويت الذي دشنه فريق منطاد الإمارات بحضور الشيخ خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي ضمن إيمان سموه بالعمل الكبير الذي يحمل بصمات قيادة وشباب دولة الإمارات وفخرهم واعتزازهم بالكويت حكومة وشعباً.

 من جانبه، أشاد موسى تركي مدير منطاد أمير الكويت بالاستعدادات الكبيرة التي يحضر لها الفريق لنقل الرسالة السامية لقيادة دولة الإمارات من خلال الرعاية والدعم الكبير الذي قدمه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبنائه شباب منطاد الإمارات، إيماناً من سموه بوجوب إبراز الوجه الحضاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

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