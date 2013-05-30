"جيبس" تكشف عن تحفتها الجديدة: «كوادسكى» مركبة برمائية لعشاق الرفاهية‏

كتب : محمد البلاسى الخميس 30-05-2013 09:20

كشفت شركة «جيبس» الأمريكية عن تحفتها الجديدة، وهى مركبة برمائية مبتكرة، أشبه ما تكون بـ«جيت سكى» ذى 4 عجلات، تحقق تجربة ركوب رائعة على الأرض والماء، والمركبة البرمائية أو الـ«جيت سكى» البرى، تدعى «كوادسكى»، اعتمدت الشركة الأمريكية فى إنتاجها على مزج تكنولوجيا السفن البحرية مع تكنولوجيا الدراجات النارية لإنتاج مركبات تستطيع السير فوق جميع التضاريس. وعرضت الشركة المركبة الجديدة بسعر 40 ألف دولار، بعد أن اختبرتها فى جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية على عدة طرق، وفى شواطئ فلوريدا المطلة على المحيط الأطلنطى.

وتتميز المركبة بكبر حجمها واتساع مساحتها الداخلية، كما أنها مزودة بزلاجات نفاثة، و4 إطارات كبيرة، تناهز إطارات سيارات الدفع الرباعى، ومزودة بمحرك 1300 سى سى -16 صباباً من تصميم شركة BMW الألمانية- والمحرك الجديد الذى يعمل بالغاز مزود بتكنولوجيا لتقليل استهلاك الوقود، ويتمتع بقوة 140 حصاناً، وعزم دوران 386 نيوتن، ويأتى تصميم المركبة على شكل حرف V، وتصل سرعتها إلى 45 ميلاً (حوالى 72 كيلومتراً) فى الساعة، ومزودة بناقل حركة ذى 5 سرعات.

وتمتاز «كوادسكى»، بالاستقرار عند السير فى المنعطفات مع درجة ثبات كبيرة، دون أى اهتزازات فى عجلة القيادة، كما تتمتع بخزان وقود سعة 57 لتراً، وهو يفوق أى خزان فى أية مركبة مماثلة ثلاث مرات، والمركبة سهلة القيادة، حيث يتم الضغط على زر لتبديل العجلات فى بضع ثوان، لتتحول المركبة من «بيتش باجى» إلى «جيت سكى».

وتحقق «كوادسكى» طموح عشاق الرفاهية، لأن أداءها ممتاز وقيادتها مريحة، فى ظل خفة وزنها الذى يبلغ 604 كيلوجرامات فقط، كما أن انخفاض مركز الثقل يعطى استقراراً قوياً سواء على المياه أو على سطح الأرض.