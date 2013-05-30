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مقصورة كاديلاك XTS.. إلهام مستوحى من عالم الأزياء

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مقصورة كاديلاك XTS.. إلهام مستوحى من عالم الأزياء مقصورة كاديلاك XTS.. إلهام مستوحى من عالم الأزياء

كتب : الوطن الخميس 30-05-2013 09:22

بحث مصممو «كاديلاك XTS 2013 السيدان كبيرة الحجم» عن الإلهام فى عالم تصميم الأزياء، الذى يشهد تغييراً متواصلاً عندما قرروا وضع تصوُّرهم للمسات النهائية فى المقصورة الداخلية للسيارة، واستوحى المصممون لمسات القص والدرز على الجلد فى مقصورة XTS على سبيل المثال من عالم الأزياء، فاطلعوا بعناية على أنواع وتصميمات الجلود المستخدمة فى حقائب اليد والأحذية لتصميم مقصورة XTS بطريقة ترتقى بمستوى المنتجات التى يتعامل معها العميل عادة.

وقال إيرين كروسلى، مدير التصميم الذى ساهم فى لمسات المقصورة الداخلية لسيارة XTS: «يمكننا كمصممين فى عالم السيارات، أن نبحث عن أوجه الشبه، خصوصاً من عالم الأزياء الفاخرة، بالطريقة التى يتم فيها اختيار الجلد ومعالجته. وقمنا بتطبيق تفاصيل دقيقة، مثل لمسات الدرز، من عالم الأزياء، لنقدم مقصورة داخلية أنيقة بلمسات يمكن للعميل أن يقدرها، وذلك بسبب اهتمامنا الكبير بالتفاصيل».

وتتضمن نسخة البلاتينوم من XTS مقاعد جلدية «أوبوس» Opus بمعالجة حصرية تشكل لمسات رقيقة من اللون الأرجوانى عبر فتحات صغيرة، ويعتبر جلد «أوبوس» هو الأكثر جودة لدى كاديلاك، ويتمتع بلمسات استثنائية ونقشات خفيفة تمنح شعوراً مريحاً، وتساعد الدرزات الأرجوانية حول الفرش على منح مظهر فريد للجلد، كما تحتوى تلك النسخة من XTS على عجلة قيادة مغلّفة بالجلد، الذى يغطى أيضاً اللوحة الأمامية، وسجادة الباب العلوية والكونسول الوسطى.

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