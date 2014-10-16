كاميرون: على بريطانيا أن تدافع عن حقوق مواطني هونج كونج

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه ينبغي على بريطانيا أن تدافع عن حقوق مواطني هونج كونج، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات التي يشهدها الإقليم ضد القيود التي تفرضها الصين على اختيار رئيس السلطة التنفيذية الجديد في المستعمرة البريطانية السابقة عام 2017.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن كاميرون قوله ردا على استفسار في البرلمان بشأن الاضطرابات في هونج كونج؛ إنه من المهم أن يتمتع المواطنون في هونج كونج بالحريات والحقوق التي حددتها اتفاقية ثنائية قبل أن تسلم بريطانيا هونج كونج للصين عام1997.

وقال كاميرون إنه “من المهم أن تنطوي الديمقراطية على اختيارات حقيقية”، مبرزا الأهمية التي تعلقها بريطانيا على هذه الاتفاقية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتحدث عن حقوق وحريات منها الخاصة بالأفراد، وحرية التعبير والصحافة والتجمع والاتصال والسفر والحركة وبالقطع الإضراب.

وكانت قوات الأمن في هونج كونج قد ألقت القبض على 45 من المحتجين المطالبين بالديمقراطية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

أ ش أ