مجلس الدفاع بإيطاليا يحذر من خطر ” داعش ” على ليبيا وحوض المتوسط

حذر المجلس الأعلي للدفاع في إيطاليا برئاسة رئيس الدولة جورجيو نابوليتانو ، من خطر الضغوط العسكرية لتنظيم “داعش” التى تتضمن “مخاطر كبيرة” بالنسبة لأوروبا وإيطاليا ، كذلك ما يمارسه التنظيم بالضغوط على التشكيلات الجهادية الأخرى وعلى المتطرفين الإسلاميين في مناطق خارج البلاد.

وأشار بيان المجلس الأعلي للدفاع في أعقاب الاجتماع الذى عقد بقصر (كويرينالي) في العاصمة روما إلى أنه على إيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاهتمام بعناية بتطورات الأحداث وممارسة كل جهد ممكن لمنع، تدهور جديد للاستقرار في ليبيا” الأكثر تهديدا أمنيا ضد أوروبا وشمال حوض المتوسط .

وأكد المجلس الأعلي للدفاع أن “الخطر الذي يشكله ما يعرف بالمقاتلين الأجانب يوضح الحاجة إلى الجهد المتكامل ، سواء من الجانب المعلوماتي أو التنفيذي من طرف أجهزة الأمن الداخلي الوطني والدولي”.

أ ش أ