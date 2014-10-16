بالصور .. محافظ سوهاج يكرم 8 ابطال من الفائزين في البطولة العربية للذاكرة الخارقة‎

كرم اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج مساء اليوم 8 أبطال من فريق “أبناء النيل” مصر للذاكرة الخارقة الفائزين في البطولة العربية للذاكرة الخارقة بحضور الدكتور محمد شلبي مدرب الفريق والأستاذة ايمان هاشم ضاحي و الاستاذة عبير أحمد عبد المجيد الحكام الدوليين بالبطولة والتي أقيمت بشرم الشيخ ولمدة يومان في السادس والسابع من سبتمبر الماضي بمشاركة 10 دول عربية ودولة الهند ، وتقدم للبطولة من مصر 11 متسابقا باسم فريق “ابناء النيل للذاكرة الخارقة ” ومن ضمنهم 8 متسابقين من محافظة سوهاج .

وقام المحافظ بتسليم أشبال سوهاج الفائزين في المسابقة الميداليات وشهادات التقدير الحاصلين عليها في المسابقة لرفع روحهم المعنوية وإعطائهم الدفعة القوية للاستمرار واحراز مراكز اكثر تقدما خاصة في بطولة العالم القادمة بالصين .

وقال المحافظ أن سوهاج بها العديد من المواهب المتميزة والتي تحتاج إلي العناية والأهتمام ، آملا في أن يحرز الفريق المصري مركزا متقدما في بطولة العالم القادمة .

وتقدم الدكتور محمد شلبي بالشكر للمحافظ الذي يعتبر أول مسئول يقوم بتكريم هذا الفريق في مصر ، وحصل متسابقو محافظة سوهاج علي عدد 28 ميدالية متنوعة منها عدد 12 ميدالية ذهبية وعدد 12 ميدالية فضية ، وعدد 4 ميدالية برونزية وعدد 3 كؤوس و 3 مراكز عربية وتم ترشيح متسابقين من سوهاج للسفر للبطولة العالمية للذاكرة الخارقة والتي ستقام بالصين في ديسمبر القادم .