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وزير البترول في زيارته لبني سويف يؤكد اهتمام الدولة بتوفير الدعم لمحافظات الصعيد

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وزير البترول في زيارته لبني سويف يؤكد اهتمام الدولة بتوفير الدعم لمحافظات الصعيد وزير البترول في زيارته لبني سويف يؤكد اهتمام الدولة بتوفير الدعم لمحافظات الصعيد

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، على اهتمام الدولة بتوفير كافة أوجه الدعم لمحافظات الصعيد لتوفير الخدمات للمواطنين خاصة المواد البترولية.

جاء ذلك خلال جولة الوزير لمستودع الوقود الرئيسي بقرية بني هارون، بمحافظة بنى سويف، الأربعاء، في إطار المتابعة الميدانية لموقف مستودعات المنتجات البترولية وأوضاع محطات والخدمة وموقف خطة توصيل الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها.

وأكد الوزير خلال لقاءه بالمستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف، أن الهدف من زيارته هو العمل على توفير أرصدة استراتيجية آمنة بمحافظات الجمهورية بصفة عامة ومحافظات إقليم شمال الصعيد على وجه الخصوص لتفادى حدوث أي اختناقات عارضة قد تحدث في إمدادات الوقود.

وأكد الوزير، أن الشتاء المقبل سيشهد وفرة في الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج اليومي من أسطوانات الغاز المنزلي بلغت 1.2 مليون أسطوانة يوميًا على مستوى الجمهورية، مشددًا على أهمية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء للقضاء نهائيًا على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، مع الاتجاه نحو التوسع في استخدام مصادر طاقة بديلة مثل الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، والعمل على صيانة محطات الكهرباء ورفع كفائتها.

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