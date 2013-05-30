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«Mini cooper» الأولى فى تسويق «جوريلا»

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«Mini cooper» الأولى فى تسويق «جوريلا» «Mini cooper» الأولى فى تسويق «جوريلا»

كتب : الوطن الخميس 30-05-2013 09:24

فازت سيارة «Mini Egypt مينى كوبر» بالمرتبة الأولى فى تسويق التسويق الإبداعى «جوريلا»، وهو استراتيجية مبتكرة للدعاية والإعلان منخفضة التكاليف تعتمد على الجرافيتى، والملصقات، والفلاش موب للترويج لمنتج أو فكرة، وكانت سيارة Mini cooper، فى حملتها التسويقية التى حملت شعار «مش عادى» التى انطلقت منذ حوالى العام وتبنت وجهة نظر دعائية تعتمد على أن «مينى كوبر» لا يقودها إلا شخص ذو شخصية مستقلة ونشط ومفعم بالحياة.

وكانت الحملة التسويقية جيدة بما فيه الكفاية لكى تظهر للمسوقين كيف يمكن تسويق منتج بتكلفة بسيطة مع الحفاظ على عنصر الخيال، والأفكار الإبداعية مثل وضع سيارة مينى كوبر تحت الماء فى خليج القرش بشرم الشيخ الأمر الذى أدى إلى نجاح كبير، وبدأ الناس فى التقاط الصور وتبادلها على مواقع التواصل الاجتماعى، وكانت السيارة حديث المدينة وتسبب ذلك فى دعاية إيجابية.

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