بالفيديو - تونس تقتل السنغال لمصلحة مصر

يوم جيد للمنتخب المصري.. فقد فاز الفراعنة، وفي الوقت نفسه انتصر الفريق التونسي على ضيفه السنغالي بهدف قاتل في الدقيقة 93 من عمر المباراة.

المباراة كانت تسير في الطريق إلى التعادل السلبي..

ووقتها كان منتخب مصر مطالبا بالفوز على السنغال في القاهرة، وعلى تونس في أرضها وذلك حتى يصل لصدارة أو وصافة مجموعته بالتصفيات المرشحة لأمم إفريقيا.

لكن منتخب تونس ساعد مصر كثيرا بهدفه القاتل.

فقد رفع الفريق التونسي رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد منتخب السنغال عند 7 نقاط، على بعد نقطة يتيمة من مصر.

ويملك منتخب مصر 6 نقاط بعد انقضاء 4 جولات من عمر السباق.

وبات منتخب مصر قادرا على الوصول كوصيف للمجموعة فقط لو فاز على السنغال، وخرج بنتيجة غير الخسارة من موقعة تونس في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وجاء الفوز التونسي بعد أداء متوسط من المنتخب صاحب الأرض، الذي لم يهدد مرمى ضيفه كثيرا.

ومنتخب السنغال كان قويا، بل وكان الأقرب للفوز لكن حارس تونس وقف حائلا دون أن يخرج الفريق الزائر بالفوز.

وفي اللحظة القاتلة، جاءت كرة ركنية خرج عليها حارس السنغال بشكل خاطئ، واستغل نسور قرطاج الموقف وخطفوا فوزا مثيرا عن طريق الهداف الرائع فيرجاني ساسي.

شاهد الهدف بالضغط على هذا الرابط..