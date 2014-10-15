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أبو هشيمة: لا زيادة فى أسعار الحديد عقب فرض رسوم الحماية

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أبو هشيمة: لا زيادة فى أسعار الحديد عقب فرض رسوم الحماية أبو هشيمة: لا زيادة فى أسعار الحديد عقب فرض رسوم الحماية

قال أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال وصاحب مصنع حديد المصريين، إنه لن تحدث زيادة فى الحديد بعد فرض رسوم الحماية على الحديد المستورد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السادة المحترمون”، على فضائية “أون تى فى”، مع الإعلامى “يوسف الحسينى”، أنه مع حماية الصناعة الوطنية كلها وليس الحديد فقط، مشيراً إلى أنه يجب أن نكون مع حماية المستهلك بشكل كامل. وأوضح أبو هشيمة، أنه لابد من التوازن صعوداً ونزولاً مع الحماية، حيث إنه متضامن مع قرار فرض رسوم الحماية، مشيراً إلى أنه قد يقوم بتخفيض أسعار الحديد بشكل أكبر، لأن التكلفة أقل.

وأشار أبو هشيمة، إلى أننا نريد أن نحتضن كل من المستهلك والتجار، ونقول إن شعار “صنع فى ” هو الأساس، موضحاً أنه يجب أن يتم احتواء الموضوع دون جشع من الصُنّاع.

 

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