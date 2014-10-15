راشد الغنوشي : حركة النهضة تنازلت عن الحكم لأنها كانت واثقة من عودتها للسلطة

اعتبر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ، إن حزبه تنازل عن الحكم لأنه كان واثقا من العودة إلى السلطة ثانية ، باعتبار أن وصوله إليها لم يكن صدفة ، وقال إن حركة النهضة اختارت تونس على حساب مصلحتها الذاتية لإنقاذ البلاد من الوقوع في منزلق خطير لا أحد بمقدوره التنبؤ بعواقبه.

وأضاف الغنوشي خلال اجتماع شعبي اليوم الأربعاءفي مدينة بنزرت شمالي تونس “أن من راهن على إسقاط حزب النهضة من الحكم ، مقابل أن تذهب البلاد إلى الجحيم ، خسر الرهان” ، معتبرا أن حركته “خرجت من الحكم لكنها دخلت قلوب الناس أكثر وربطت معهم أواصر أشد متانة” ، حسب تعبيره .

وأوضح أن حركة النهضة لا تقل حداثة وثورية ونضالية وديمقراطية عن غيرها ، وقال إنه يستحيل على أي حزب بما فيها حزبه ، حكم البلاد وحده .. موضحا أن تونس مازالت في حاجة لحكم توافقي ، ومشيرا إلى أن هذا الخيار تفرضه الديمقراطية الانتقالية التي تمر بها البلاد .

واعتبر الغنوشي ، أن خطر الإرهاب الذي تواجهه تونس لم يكن يوما نتيجة ثورتها ، بل رأى أنه ناتج الدكتاتورية وما ممارسته من تفقير فكري وديني واجتماعي في حق فئات من الشعب .

أ ش أ