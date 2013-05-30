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«رحالة» يفوز بالمركز الأول فى رالى تحدى الرمال 2013

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«رحالة» يفوز بالمركز الأول فى رالى تحدى الرمال 2013 «رحالة» يفوز بالمركز الأول فى رالى تحدى الرمال 2013
«تويوتا فورتشنر» تخترق 400 كيلومتر فى الرمال الحارقة

كتب : الوطن الخميس 30-05-2013 09:25

حقق فريق رحالة، المركز الأول فى رالى تحدى الرمال 2013، الذى أقيمت فعالياته فى صحراء الواحات البحرية على مدار يومين، ونظمه نادى السيارات والرحلات المصرى، بمشاركة 10 فرق محلية، وخاض فريق «رحالة» السباق على متن السيارة تويوتا فورتشنر، واستطاع أن يحقق فوزاً ساحقاً بفارق 3 ساعات تقريباً عن صاحب المركز الثانى، وقطع مسافة السباق التى تبلغ نحو 400 كيلومتر، مجتازاً بـ«فورتشنر» كافة الصعوبات والرمال الحارقة، ليحصد المركز الأول بجدارة، ويتصدر «رحالة» بطولة الجمهورية بـ37 نقطة بعد الأداء المبهر الذى ظهر عليه فى رالى الجونة 2013 ورالى تحدى الرمال 2013.

ويعد رالى تحدى الرمال 2013 من أصعب السباقات التى نظمها نادى السيارات والرحلات المصرى، محلياً، لحرص النادى على زيادة صعوبة السباقات المحلية لتكون مماثلة لأجواء السباقات العالمية، حتى تصقل مهارة وكفاءة الفرق المحلية، للتأهل لخوض الراليات العالمية، ويعد «رحالة» الفريق المصرى الوحيد الذى جرى تصنيفه عالمياً 3 مرات على التوالى، فالفريق حقق المركز السادس فى بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات المندفعة بعجلتين العام الماضى، وحقق مركز الوصيف فى بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات المندفعة بعجلتين عام 2011، وأحرز المركز التاسع للفرق فى بطولة العالم عام 2010. أما على الصعيد المحلى، فأحرز الفريق لقب بطولة للراليات فى 2009 و2010، ومركز الوصيف فى 2011 و2012.

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