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البحرية الروسية تبدأ مناورات عسكرية في البحر المتوسط

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البحرية الروسية تبدأ مناورات عسكرية في البحر المتوسط البحرية الروسية تبدأ مناورات عسكرية في البحر المتوسط

قال الكولونيل فاديم سيرجا المتحدث باسم أسطول الشمال أحد الأساطيل البحرية الحربية الروسية ، إن القوات البحرية الروسية ستنفذ قريبا مناورات في البحر المتوسط .

وأوردت وكالة أنباء نوفوستي الروسية اليوم الأربعاء – أن المناورات التي ستشارك فيها وحدة من أسطول الشمال وهي فرقاطة “فيتسي أدميرال كولاكوف” ووحدة من أسطول البحر الأسود وهي سفينة الإنزال “نوفوشركسك” تهدف إلى تعزيز التنسيق بين أهم أسطولين روسيين .

وستجري الوحدتان خلال انتقالهما من وسط البحر المتوسط إلى شرقه تمارين عملية حول الإبحار المشترك وحماية مجموعة من القطع البحرية وتمارين اتصالات بينهما.

وتتواجد وحدات بحرية روسية في البحر المتوسط بصفة مستمرة منذ مارس عام 2013، وتقوم هناك “بمهمة الردع على المستوى الإقليمي وحفظ الأمن “وفقا لما قاله الأميرال فلاديمير كورولوف، قائد أسطول الشمال” .

وعلى جانب آخر .. بدأت القوات البحرية الروسية في اختبار أول زورقين سريعين من فئة 21820 ، خصصا لنقل القوات والآليات العسكرية إلى مواقع القتال بطريق البحر.

وقال الليفتينانت كولونيل فلاديمير ماتفييف المتحدث باسم بحر البلطيق أحد الأساطيل البحرية الحربية الروسية للصحفيين اليوم – إن زورق “ليتينات ريمسكي كورساكوف” وهو زورق جديد من صنع روسي، أبحر لأول مرة في رحلة تجريبية.
> وحسب المتحدث ، فإن هذا الزورق فريد من نوعه ، ولا يوجد مثيل له في العالم .. حيث خصص زورق “ليتينات ريمسكي كورساكوف” وأمثاله من فئة 21820 ، لنقل القوات والآليات العسكرية إلى مواقع محددة غير مجهزة لرسو السفن في الساحل.

وينطلق الزورق من هذا الطراز نحو الموقع المحدد بسرعة تصل إلى 35 عقدة، يدفعه محركان، تبلغ قوة الواحد منهما 9000 حصان .

ويستطيع زورق “ليتينات ريمسكي كورساكوف” البالغ طوله 45 مترا أن يحمل ما يزن 140 طنا وسينضم الزورق إلى أسطول البلطيق بعد أن يجتاز كل الاختبارات المطلوب اجتيازها. وتم البدء باختبار زورق مماثل يحمل اسم “دينيس دافيدوف”. ومن المتوقع أن تبدأ القوات البحرية الروسية تختبر زورقا مماثلا آخر هو “ميتشمان ليرمونتوف” في بحر البلطيق في نهاية أكتوبر الجاري .
> أ ش أ

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