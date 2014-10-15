اتفاق بين الأزهر والامارات على تطوير مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية

تم الاتفاق بين الأزهر الشريف و دولة الامارات العربية المتحدة على الاستفادة من علمائه في تطوير مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية بالإمارات وفق منهج الأزهر الشريف باعتبارة المرجعية الكبري للعالم الإسلامي.

جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر اليوم وفداً من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات الشقيقة برئاسة الشيخه خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج بدولة الإمارات بغرض التعاون العلمى المشترك.

ونقلت الشيخة خلود القاسمي تحيات وتقدير قيادة الإمارات إلي الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وللأزهر الشريف.

> من جانب آخر، اجتمعت اليوم لجنة مشتركة من الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة المحتوى التعليمي للكتب الدراسية الخاصة بالتربية الإسلامية واللغة العربية بدءًا من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.

مثَّلت لجنة الأزهر مجموعة من المتخصصين في العلوم الشرعية والعربية في التعليم قبل الجامعي من قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتورعباس شومان وكيل الأزهر، ومثل الجانب الإماراتي مجموعة من خبراء مناهج التعليم بالإمارات برئاسة سمو الشيخة/ خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج بدولة الإمارات.

وأشاد فضيلة وكيل الأزهر بدور دولة الإمارات الشقيقة في دعم مصر والأزهر، وأعرب فضيلتُه عن وضع جميع الإمكانيات المتاحة أمامهم في تطوير المناهج بالإمارات وتم وضع خطة عمل وفق برنامج زمني محدَّد وفق الملفات التي ستُرسَل من وزارة التربية والتعليم الإماراتية.

أ ش أ