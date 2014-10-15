الملكة رانيا: مئات الآلاف من الأطفال العرب خارج المدارس بسبب النزاعات



> شددت الملكة رانيا العبد الله ، على أن هناك مئات الآلاف من الأطفال العرب خارج المدارس بسبب النزاعات ، متسائلة أي مستقبل ينتظر الأطفال في أوطاننا العربية الممزقة ؟ وهل سنرضى لهؤلاء الأطفال .. للملايين من هذا الجيل أن يكبروا وهم يعتقدون أننا رأينا حالهم والفراغ في مستقبلهم ولم نفعل شيئا؟.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الأربعاء عن الملكة رانيا العبد الله قولها – أمام مؤتمر (الاستثمار في المستقبل – حماية الأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) الذي ينظم للمرة الأولى في المنطقة ويقام في إمارة الشارقة تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة – “إن أثمن ما قد نقدمه لهؤلاء الأطفال هو تعليم يقيهم ذل الضياع حتى لا تقعدهم دوامة اللجوء عن بناء حياة ملكهم”.

وحول الظروف التي يتحملها الأطفال اللاجئون السوريون .. نبهت الملكة رانيا العبد الله إلى أن الحياة صدمت هؤلاء الأطفال بقسوتها وإجحافها في حقهم وأثقلت أعوامهم الصغيرة بهموم وتراكمات ندوب جسدية ونفسية .. قائلة “ثلاثة أعوام انطوت وطفولة اللاجئين تمضي” .

وأضافت “واجبنا هو أن نؤمن لهم تعليما يرون من خلاله مستقبلهم ويخرج بخيالهم وطموحهم من الشتات إلى عالم لهم فيه دور ، فحين ينقشع غبار الحرب سيبدأ أطفال وشباب اليوم بالعودة لأوطانهم”..مؤكدة على أن التعليم سيكون أداتهم لإعادة بناء أنفسهم وإعادة إعمار أوطانهم .. ومشددة على أن إغاثتهم وتمكينهم من العيش مسئولية كل شخص خارج تلك الدوامة لا عطفا بل واجبا إنسانيا.

> ولفتت إلى أن كارثة اللاجئين تعتبر من أعظم الكوارث الإنسانية .. قائلة “إن الجميع يدرك حجمها وقوة صفعتها على وجه إنسانيتنا ورغم ذلك فإن هناك عجزا واضحا في العطاء الإنساني فالاحتياجات لتخفيف المصائب والمحن تفوق ما يقدم بكثير”.

وقالت الملكة رانيا العبد الله إنه على الرغم من أن الأردن صغير بحجمه إلا أنه كبير في انتمائه القومي والإنساني كما أن الشهامة الأردنية لا تقبل الذل والمعاناة والتشرد لأي عربي .. منوهة بأن العالم منذ عقود يعرف جيدا أن بإمكانه الاعتماد على الأردن في المواقف الإنسانية الصعبة.

وعلى الصعيد ذاته .. قالت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ريم أبو حسان ، أمام المؤتمر ، إن الأردن يواجه تحديات تفوق طاقته بسبب أزمة اللجوء السوري لكن هذه التحديات تبدو مضاعفة عند الحديث عن احتياجات أطفال اللجوء..مؤكدة على أن احتياجات اللاجئين من الأطفال السوريين في الأردن تتعدى تأمين المأوى والأمن والمسكن والمأكل إلى التأهيل الاجتماعي والنفسي والتربوي والصحي.

وأكدت أبو حسان على أن متطلبات رعاية الأطفال اللاجئين تخلق مسئولية دولية مشتركة تكون أكثر إلحاحا فيما يتصل بما يحتاجون له في مختلف الدول المستضيفة لهم ، موضحة أن الأردن يتحمل العبء الأكبر من تبعات اللجوء السوري بحكم الظروف الاقتصادية غير المواتية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ولفتت إلى أنه في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تم قبول وتقديم خدمات الرعاية والكشف المبكر وتشخيص الإعاقات لعدد 37 حالة من اللاجئين السوريين فيما تقدر قيمة الخدمة المقدمة بحوالي 15 ألف دينار أردني (أي ما يعادل أكثر من 21 ألف دولار أمريكي).

وأفادت بأن الوزارة تتجه إلى استحداث مكتب للخدمة الاجتماعية في قسم حماية الأسرة ومكتب لشرطة الأحداث داخل مخيم الزعتري بمحافظة المفرق (75 كم شمال شرق عمان) لتقديم الخدمات الاجتماعية للأطفال السوريين ، إضافة إلى الانتهاء من إعداد مسودة اتفاقية بين الوزارة ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومؤسسة إنقاذ الطفل.

ونبهت أبو حسان إلى انتشار زواج القاصرات السوريات دون السن القانوني حيث تقدر الإحصائيات بنحو 500 زواج قاصرة ، مؤكدة التزام الوزارة برعاية الأطفال اللاجئين حيث نقلت 500 طفل خلال العام من غير المصحوبين مع ذويهم إلى أسر بديلة لرعايتهم.

> أ ش أ