وزير الثقافة يصدر قرارات لحماية الإبداع المصري من القرصنة

عقد د . جابر عصفور وزير الثقافة ، اجتماعا وأعضاء غرفة صناعة السينما.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشكلات السينما المصرية واقتراحات حلها من قبل أعضاء الغرفة ، ومنها نقل أصول السينما المصرية من الشركة القابضة للسينما ووزارة الاستثمار الي وزارة الثقافة وفقا لما تم الإتفاق عليه في اجتماع السينمائيين مع م .

ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، كذلك مناقشة مشكلة القرصنة علي الأفلام المصرية من قبل بعض الفضائيات وانشاء فرع للشهر العقاري لتوثيق الأفلام داخل غرفة صناعة السينما ، وسرعة اصدار قرار بعودة شهادة الملكية الفكرية للأفلام من غرفة صناعة السينما ، كما تم مناقشة ايداع نسخ الافلام في غرفة صناعة السينما من خلال التكنولوجيا الحديثة بعد تشكيل لجنة فنية لاختيار نوع واسلوب الايداع لتسهيل الوصول اليه وكذلك كفاءة العرض .

وفي نهاية الاجتماع أصدر د . جابر عصفور وزير الثقافة عددا من القرارات الوزارية للازمة لحماية الإبداع المصري من عمليات القرصنة ، وكذا تمثيل غرفة صناعة السينما في كافة المجالات المعنية بدراسة تطوير صناعة السينما بوزارة الثقافة.

أ ش أ