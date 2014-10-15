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وزير الثقافة يصدر قرارات لحماية الإبداع المصري من القرصنة

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وزير الثقافة يصدر قرارات لحماية الإبداع المصري من القرصنة وزير الثقافة يصدر قرارات لحماية الإبداع المصري من القرصنة

أرشيفية

عقد د . جابر عصفور وزير الثقافة ، اجتماعا وأعضاء غرفة صناعة السينما.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشكلات السينما المصرية واقتراحات حلها من قبل أعضاء الغرفة ، ومنها نقل أصول السينما المصرية من الشركة القابضة للسينما ووزارة الاستثمار الي وزارة الثقافة وفقا لما تم الإتفاق عليه في اجتماع السينمائيين مع م .

ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، كذلك مناقشة مشكلة القرصنة علي الأفلام المصرية من قبل بعض الفضائيات وانشاء فرع للشهر العقاري لتوثيق الأفلام داخل غرفة صناعة السينما ، وسرعة اصدار قرار بعودة شهادة الملكية الفكرية للأفلام من غرفة صناعة السينما ، كما تم مناقشة ايداع نسخ الافلام في غرفة صناعة السينما من خلال التكنولوجيا الحديثة بعد تشكيل لجنة فنية لاختيار نوع واسلوب الايداع لتسهيل الوصول اليه وكذلك كفاءة العرض .

وفي نهاية الاجتماع أصدر د . جابر عصفور وزير الثقافة عددا من القرارات الوزارية للازمة لحماية الإبداع المصري من عمليات القرصنة ، وكذا تمثيل غرفة صناعة السينما في كافة المجالات المعنية بدراسة تطوير صناعة السينما بوزارة الثقافة.

أ ش أ

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